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Жительница Бурятии воровала из благотворительных целей

Жительница Бурятии воровала из благотворительных целей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Воровка рассказала, что помогала матерям-одиночкам

В Бурятии жительница села Поселье в паблике «Аноним 03» призналась, что ворует в супермаркетах. Свои поступки автор сравнила с действиями Робин Гуда. Она заявила, что занимается этим давно и исключительно в целях благотворительности – в поддержку матерей-одиночек.

- Несколько раз ловили, но потом отпускали, когда видели куда я это несу. Были случаи, когда мне просто покупали с виду респектабельные мужчины, когда меня случайно ловили за руку, после того, как я им рассказывала для чего это. Помогла, наверное, многим в нашем Поселье, - пишет женщина.

Сейчас женщина этим не занимается, поскольку «уже возраст, да времени нет этим заниматься»

- Хотела рассказать вам, помогайте и воздастся вам, - подытожила она.

За четыре часа публикация набрала 13 тысяч просмотров и 45 комментариев, из которых лишь в одном поступок женщины поддерживают. Остальные же осуждают автора, напоминая, что за неоплаченные продукты вычитают из зарплаты работников магазина.

«А высчитывают за это с бедных работников супермаркета, среди которых, возможно, тоже есть матери одиночки», «Её прям гордость распирает. Противно даже читать», «Работать нужно и благотворительностью заниматься, а не быть благородной(ным) за чужой счёт», «Вы помогаете одним, но портите жизнь другим», - написали подписчики.
кража
 
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