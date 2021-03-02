В Улан-Удэ почти одновременно случилось два ДТП

Сегодня около девяти часов утра возле авторынка на Приречной в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота Королла Филдер».











В обоих ДТП пострадавших нет. Однако из-за аварий утром образовался затор на этом участке дороги в сторону центра города.







