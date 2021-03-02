В Улан-Удэ почти одновременно случилось два ДТП

Аварии произошли утром
Сегодня около девяти часов утра возле авторынка на Приречной в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота Королла Филдер».
Почти в это же время недалеко от этого ДТП - на остановке «Лебедева» - случилась ещё одна автоавария. По предварительным данным, девушка на «Хонде Инпрайсе», выезжая с полосы, столкнулась с микрогрузовиком.
В обоих ДТП пострадавших нет. Однако из-за аварий утром образовался затор на этом участке дороги в сторону центра города.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром водитель микроавтобуса врезался в забор
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