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Глава МВД по Бурятии заявил о снижении полицейского насилия

Глава МВД по Бурятии заявил о снижении полицейского насилия
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Олег Кудинов рассказал о преступности среди полицейских

Сегодня, на очередной сессии Народного Хурала министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов дал отчёт о деятельности полиции за 2020 год. После выступления депутаты задали несколько вопросов министру. В частности, коммунист Баир Цыренов поинтересовался о преступности среди самих полицейских.

- Информация по преступлениям, совершённых сотрудниками МВД в 2020 году по отношению к 19, 18 годам, какая-то аналитика у вас есть? Вы можете сейчас озвучить? Может быть в процентном соотношении и ещё лучше в абсолютных цифрах, - спросил депутат.

Олег Кудинов рассказал, что на данный момент в Бурятии более пяти тысяч сотрудников МВД. С ними работает служба собственной безопасности, которая занимается выявлением полицейских, способных пойти на преступление.

- В 2014 году, когда я был назначен на эту должность, у нас было за год зарегистрировано 11 фактов, когда сотрудники применяли насилие в отношении граждан. Совершенно недопустимые методы работы. Что изменилось на сегодняшний день? Каждый год шла динамика на снижение таких фактов. С 11, потом 10, 9, 7 и за прошедший год 2 факта у нас, - рассказал министр.

Также Кудинов добавил, что в данном случае бывает «человеческий фактор».


полиция МВД Бурятии
 
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