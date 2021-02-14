Происшествие случилось в центре города
Накануне, 13 февраля, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке. Для тушения пожара привлекались 7 человек и 2 единицы техники.
- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание потолочного перекрытия в котельной. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие в котельной на площади 1 квадратный метр, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
По словам очевидца, на место происшествия прибыли около семи спецавтомобилей, в том числе один автомобиль «скорой помощи».
Авария произошла перед светофором
Проводится доследственная проверка
Возгорание произошло накануне, 12 февраля
18-летний парень ранее судим
Парень ранее судим
Пожар произошёл вечером 12 февраля
Он украл телефон, новые одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы
Они унесли с собой 10 бутылок алкоголя, сигареты и деньги из кассы
Мальчик скатился со стихийной горки
Он будет действовать на территории города по 20 февраля
Пострадавшие передавали им свои персональные данные, а также приходящие в процессе диалога коды в смс-сообщениях
Отец ребёнка в это время ушёл в магазин
Водителя с травмами госпитализировали
Все трое пострадавших доставлены в больницу
ДТП произошло сегодня утром в сотых кварталах