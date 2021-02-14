







Накануне, 13 февраля, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошёл пожар на автомойке. Для тушения пожара привлекались 7 человек и 2 единицы техники.- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание потолочного перекрытия в котельной. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие в котельной на площади 1 квадратный метр, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.По словам очевидца, на место происшествия прибыли около семи спецавтомобилей, в том числе один автомобиль «скорой помощи».