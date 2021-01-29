Насмерть сбившего девочку улан-удэнца отправили под суд

Улан-удэнец, который будучи пьяным, насмерть сбил 13-летнюю девочку, предстанет перед судом. Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по этому громкому уголовному делу. В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что водитель обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Трагедия произошла в июне 2020 года в посёлке Забайкальский. 40-летний мужчина весь день распивал спиртное, а вечером сел за руль своего автомобиля «Mazda Familia» и поехал в магазин.
Двигаясь на высокой скорости по улице Совхозная, водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек. Школьницы возвращались домой. Одна девочка скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с многочисленными травмами была доставлена в больницу. Также тяжело пострадал пассажир, находившийся в машине.
Сам водитель легко отделался, госпитализация ему не понадобилась.
Виновнику смертельной аварии грозит до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.