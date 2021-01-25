В Бурятии поджигатель райсуда спалил ещё и машину

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в селе Турунтаево пытались поджечь здание Прибайкальского районного суда. Совпадение или нет, но там как раз началось рассмотрение громкого дела бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю девушку.
По подозрению в поджоге задержан 33-летний ранее неоднократно судимый житель Селенгинского района Бурятии.
Спустя несколько минут этот же мужчина поджёг автомобиль, стоящий на соседней улице.
- В ночь с 24 на 25 января в селе Турунтаево произошло загорание автомобиля во дворе многоквартирного дома. Владелец до прибытия пожарных ликвидировал возгорание снегом. В результате пожара оплавился задний фонарь и бампер, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На месте происшествия найдена бутылка со следами легковоспламеняющейся жидкости (предположительно, бензин).
На месте происшествия найдена бутылка со следами легковоспламеняющейся жидкости (предположительно, бензин).
Преступника задержали по горячим следам.
- Возбуждены уголовные дела о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Мотивы поджигателя выясняются. По информации полиции, ущерб составил 500 тысяч рублей.