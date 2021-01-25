В Бурятии поджигатель райсуда спалил ещё и машину

Спустя несколько минут этот же мужчина поджёг автомобиль, стоящий на соседней улице.







- В ночь с 24 на 25 января в селе Турунтаево произошло загорание автомобиля во дворе многоквартирного дома. Владелец до прибытия пожарных ликвидировал возгорание снегом. В результате пожара оплавился задний фонарь и бампер, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На месте происшествия найдена бутылка со следами легковоспламеняющейся жидкости (предположительно, бензин).

