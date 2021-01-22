В Улан-Удэ в ДТП попали четыре автомобиля

В ДТП никто не пострадал. Некоторое время на этом участке автомобильной дороги встало движение на одной полосе.











- Участники ожидали сотрудников ГИБДД, образовалась огромная пробка на кольце со стороны улицы Тулаева, всё движение встало, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец утреннего ДТП.











Сегодня около 8:00 в Улан-Удэ на мосту перед перекрёстком с круговой развязкой произошло ДТП с четырьмя автомобилями.По предварительным данным, микроавтобус «Фиат Дукато» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». «Тойота» столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» - служебным автомобилем правоохранителей. Этот автомобиль по инерции совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фит».В этот же момент на противоположной стороне, метров через 500 от места аварии, произошло ещё одно ДТП. На выезде с круговой развязки (в направлении проспекта Автомобилистов) автомобиль Mitsubishi Legnum столкнулся с универсалом. Здесь также обошлось без пострадавших.