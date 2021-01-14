В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала»

Обыски прошли на работе и дома Жаргала Цыбикова
В Улан-Удэ задержан директор МУП «Водоканал» и депутат горсовета Жаргал Цыбиков. Телеграм-канал «Степной дозор» сообщает, что обыски проведены на его работе и дома.
- Источник сообщает, что Цыбикова подозревают в финансовых злоупотреблениях в МУП «Водоканал», - говорится в сообщении «Степного дозора».
Телеграм-канал «БурКОПсоюз», в свою очередь, сообщает, что Цыбиков, по предварительным данным, подозревается по статье 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».
- Ранее стало известно, что в отношении Цыбикова правоохранительными органами и прокуратурой Бурятии проводилась проверка в связи с незаконной установкой на МУП «Водоканал» скрытых прослушивающих устройст, - передаёт «БурКОПсоюз».
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальная информация будет опубликована чуть позже.
Жаргал Цыбиков возглавил МУП «Водоканал» весной 2015 года.
Справка:
Жаргал Цыбиков родился 13 июня 1971 года в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. В 2008 году окончил Новосибирский институт экономики и менеджмента по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности младшего корреспондента газеты «Витимские зори». С 1988 по 1990 год - инструктор Баунтовского РК ВЛКСМ, затем руководитель МКЦ «Юность». С 1992 года - коммерческий директор Центрального духовного управления буддистов России. С 2000 года - главный специалист СГУ РДЦ при правительстве РБ.
С 2004 года - генеральный директор ООО «Акварайт». С 2005 года - генеральный директор ООО «Транзхаус». В 2009 году был назначен директором МАУ «Городское лесничество».
С августа 2012 года - генеральный директор ГФУП «Бурятгеоцентр».
С апреля 2015 года – директор МУП «Водоканал».
Депутат нескольких созывов Улан-Удэнского горсовета.
Награжден почётными грамотами правительства Республики Бурятия, администрации города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского совета депутатов, юбилейной медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства».
В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала»
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