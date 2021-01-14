 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала»

В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала»
Власть,  Фото:сайт горсовета Улан-Удэ
Обыски прошли на работе и дома Жаргала Цыбикова

В Улан-Удэ задержан директор МУП «Водоканал» и депутат горсовета Жаргал Цыбиков. Телеграм-канал «Степной дозор» сообщает, что обыски проведены на его работе и дома.

- Источник сообщает, что Цыбикова подозревают в финансовых злоупотреблениях в МУП «Водоканал», - говорится в сообщении «Степного дозора».

Телеграм-канал «БурКОПсоюз», в свою очередь, сообщает, что Цыбиков, по предварительным данным, подозревается по статье 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

- Ранее стало известно, что в отношении Цыбикова правоохранительными органами и прокуратурой Бурятии проводилась проверка в связи с незаконной установкой на МУП «Водоканал» скрытых прослушивающих устройст, - передаёт «БурКОПсоюз».

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальная информация будет опубликована чуть позже.

Жаргал Цыбиков возглавил МУП «Водоканал» весной 2015 года.

Справка:

Жаргал Цыбиков родился 13 июня 1971 года в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. В 2008 году окончил Новосибирский институт экономики и менеджмента по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1988 году в должности младшего корреспондента газеты «Витимские зори». С 1988 по 1990 год - инструктор Баунтовского РК ВЛКСМ, затем руководитель МКЦ «Юность». С 1992 года - коммерческий директор Центрального духовного управления буддистов России. С 2000 года - главный специалист СГУ РДЦ при правительстве РБ.

С 2004 года - генеральный директор ООО «Акварайт». С 2005 года - генеральный директор ООО «Транзхаус». В 2009 году был назначен директором МАУ «Городское лесничество».

С августа 2012 года - генеральный директор ГФУП «Бурятгеоцентр».

С апреля 2015 года – директор МУП «Водоканал».

Депутат нескольких созывов Улан-Удэнского горсовета.

Награжден почётными грамотами правительства Республики Бурятия, администрации города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского совета депутатов, юбилейной медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства».
задержание Водоканал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала»
В Улан-Удэ задержан директор «Водоканала»
Власть, 14.01.2021
Обыски прошли на работе и дома Жаргала Цыбикова
Глава Бурятии вышел в эфир «России 24» по дороге в аэропорт
Глава Бурятии вышел в эфир «России 24» по дороге в аэропорт
Власть, 14.01.2021
Алексей Цыденов рассказал о ситуации с дорогами
Экс-мэр Улан-Удэ покоряет TikTok
Экс-мэр Улан-Удэ покоряет TikTok
Власть, 14.01.2021
ТикТокер Александр Голков в том числе шутит про президентские выборы в США
Бурятия оказалась на дне рейтинга эффективности управления
Бурятия оказалась на дне рейтинга эффективности управления
Власть, 14.01.2021
Рейтинг исследователи составили по итогам 2020 года
Мэра Улан-Удэ номинировали на «Золотой ёршик»
Мэра Улан-Удэ номинировали на «Золотой ёршик»
Власть, 13.01.2021
Антипремия вручается за сомнительные госзакупки
Улицы Улан-Удэ решили очистить от собак
Улицы Улан-Удэ решили очистить от собак
Власть, 13.01.2021
Приюты для собак хотят вынести из жилых зон
В Забайкальске бывший замглавы района обвиняется в ущербе на 196 млн
В Забайкальске бывший замглавы района обвиняется в ущербе на 196 млн
Власть, 13.01.2021
Под суд пойдёт бывший первый замглавы района Читинского района
Глава Бурятии дал поручение по ветеранам войн
Глава Бурятии дал поручение по ветеранам войн
Власть, 13.01.2021
Госпиталь для ветеранов войн сейчас занят под ковидный госпиталь
В Иркутской области сменился министр образования
В Иркутской области сменился министр образования
Власть, 12.01.2021
Главой ведомства стал бывший руководитель обрнадзора региона
В Бурятии «Единая Россия» не делала предложений Сергею Звереву
В Бурятии «Единая Россия» не делала предложений Сергею Звереву
Власть, 12.01.2021
Закручивается интрига вокруг Сергея Зверева и его политических планов на Бурятию
В Иркутской области назначен новый министр строительства
В Иркутской области назначен новый министр строительства
Власть, 12.01.2021
Павел Писарев долгое время работал строительной сфере в Хакасии
Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю
Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю
Власть, 12.01.2021
Новый начальник УМВД по Забайкальскому краю приехал из Перми
Бурятские чиновники массово удаляются из WhatsApp
Бурятские чиновники массово удаляются из WhatsApp
Власть, 12.01.2021
Telegram-канал «БурКОПсоюз» обратил внимание на любопытный факт
В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников
В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников
Власть, 12.01.2021
Детский омбудсмен Бурятии направит письмо следователям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^