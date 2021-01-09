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В Улан-Удэ на улице Жердева произошло два ДТП

В Улан-Удэ на улице Жердева произошло два ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам одного из виновников аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии

Днём 7 января на улице Жердева - напротив ТРЦ «People's Park», автомобиль «Toyota Camry» столкнулся с машиной «Honda CR-V». Обошлось без пострадавших. 



На этом же месте уже около 19:00 мужчина на «Хонде» столкнулся с машиной «Toyota Corolla Fielder», которой управлял пенсионер. Обошлось без пострадавших, авто получили механические повреждения.

По словам виновника аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии. 

ДТП
 
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