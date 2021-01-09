В Улан-Удэ на улице Жердева произошло два ДТП









Днём 7 января на улице Жердева - напротив ТРЦ «People's Park», автомобиль «Toyota Camry» столкнулся с машиной «Honda CR-V». Обошлось без пострадавших.На этом же месте уже около 19:00 мужчина на «Хонде» столкнулся с машиной «Toyota Corolla Fielder», которой управлял пенсионер. Обошлось без пострадавших, авто получили механические повреждения.По словам виновника аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии.