В Улан-Удэ на улице Жердева произошло два ДТП

По словам одного из виновников аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии
Днём 7 января на улице Жердева - напротив ТРЦ «People's Park», автомобиль «Toyota Camry» столкнулся с машиной «Honda CR-V». Обошлось без пострадавших.
На этом же месте уже около 19:00 мужчина на «Хонде» столкнулся с машиной «Toyota Corolla Fielder», которой управлял пенсионер. Обошлось без пострадавших, авто получили механические повреждения.
По словам виновника аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии.
По словам одного из виновников аварии, произошло всё из-за льда на этом участке дороги, появившегося после коммунальной аварии
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