В Улан-Удэ «Субару» врезался в столб, а после врезались в него





















Сегодня, 6 января, около 15 часов возле оптовой базы на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло неприятное ДТП с водителем «Субару Форестер».По предварительной информации, женщина на «Тойоте Харриер» выехала на полосу встречного движения, чтобы свернуть на оптовую базу. В этот момент навстречу ехал «Субару Форестер» с пожилым водителем за рулём. Водителю «Субару» пришлось уворачиваться от возникшей на его полосе машины. В результате этого манёвра он врезался в бетонный столб.От столкновения со столбом на кроссовере образовалась огромная вмятина. Но на этом беды «Субару» не окончились. Когда он откатывался назад, в него вдобавок врезалась всё же та женщина на «Тойоте Харриер». В общем, как водитель «Субару» не старался уйти от столкновения с ней, она всё же его «догнала».К счастью, никто из водителей травм не получил.Также в 15.30 часов произошло небольшое ДТП на перекрёстке улиц Кирова и Смолина. По предварительной информации, водитель «Опеля» ехал, хоть и по главной дороге, но на запрещающий сигнал светофора. В этот момент слева выехала «Тойота Литайс Ной», в результате чего машины столкнулись. От удара «Литайс» развернуло.По словам очевидцев, в салоне «Опеля» ехали маленькие дети. Никто из них, а также водители, не пострадали.