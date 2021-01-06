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Смерч сняли на видео в Иркутской области

Происшествия, 
Редкое явление зафиксировали в Утулике

В посёлке Утулик Иркутской области 5 января местные жители запечатлели смерч. Видео появилось в паблике «Инцидент | Иркутск».

- 2021 год начинает себя показывать, вот уже и смерч сегодня в поселке Утулик Слюдянского района был. В первый раз такое, еще и зимой. К чему бы это? – говорится в посте.

В комментариях пользователи напоминают о больших масштабах рубок леса в Иркутской области, в том числе нелегальных. «Тайгу вырубили вот и результат», - отметила местная жительница.


смерч
 
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