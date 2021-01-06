Смерч сняли на видео в Иркутской области

Редкое явление зафиксировали в Утулике



В посёлке Утулик Иркутской области 5 января местные жители запечатлели смерч. Видео появилось в паблике «Инцидент | Иркутск».



- 2021 год начинает себя показывать, вот уже и смерч сегодня в поселке Утулик Слюдянского района был. В первый раз такое, еще и зимой. К чему бы это? – говорится в посте.



В комментариях пользователи напоминают о больших масштабах рубок леса в Иркутской области, в том числе нелегальных. «Тайгу вырубили вот и результат», - отметила местная жительница.





