Редкое явление зафиксировали в Утулике
В посёлке Утулик Иркутской области 5 января местные жители запечатлели смерч. Видео появилось в паблике «Инцидент | Иркутск».
- 2021 год начинает себя показывать, вот уже и смерч сегодня в поселке Утулик Слюдянского района был. В первый раз такое, еще и зимой. К чему бы это? – говорится в посте.
В комментариях пользователи напоминают о больших масштабах рубок леса в Иркутской области, в том числе нелегальных. «Тайгу вырубили вот и результат», - отметила местная жительница.
Смерч сняли на видео в Иркутской области
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