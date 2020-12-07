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В Бурятии «Тойота» врезалась в дорожный знак

В Бурятии «Тойота» врезалась в дорожный знак
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП есть пострадавший

Накануне около восьми часов вечера в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний водитель.

Водитель на «Тойоте Корона Премио» следовал в направлении Джиды. В 500 метрах от села Средний Убукун он не справился с рулевым управлением и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 3 декабря в Кабанском районе Бурятии водитель «Лексуса» пострадал в столкновении с «Вольво». Также в тот день в Улан-Удэ и Кабанском районе произошли два наезда на пешеходов. Один из водителей с места аварии сбежал.
ДТП дорожные знаки
 
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