В ДТП есть пострадавший
Накануне около восьми часов вечера в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний водитель.
Водитель на «Тойоте Корона Премио» следовал в направлении Джиды. В 500 метрах от села Средний Убукун он не справился с рулевым управлением и врезался в дорожный знак.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 3 декабря в Кабанском районе Бурятии водитель «Лексуса» пострадал в столкновении с «Вольво». Также в тот день в Улан-Удэ и Кабанском районе произошли два наезда на пешеходов. Один из водителей с места аварии сбежал.
В Бурятии «Тойота» врезалась в дорожный знак
Происшествия, Фото:
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