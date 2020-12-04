Авария произошла ночью
Вчера ночью в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель «Лексуса».
47-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по федеральной трассе «Иркутск – Чита», столкнулся с автомобилем «Вольво» под управлением 41-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Лексуса» получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ и Кабанском районе произошли два наезда на пешеходов. Один из водителей с места сбежал, его сейчас ищут.
В Бурятии в ДТП пострадал водитель «Лексуса»
Происшествия, Фото:
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