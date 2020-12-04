Следователи запросили данные в медучреждениях о стоявших на учётах беременных женщинах
Как сообщал «Байкал-Daily», в Железнодорожном районе Читы утром 3 декабря в мусорном баке нашли тело новорождённого ребёнка.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийству матерью новорождённого ребенка» (ст. 106 УК РФ).
- В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в целях установления лица, причастного к совершению преступления, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Следователи запросили данные в медучреждениях о стоящих на учётах беременных женщинах. Полицейские проводят поквартирные обходы в районе, где было обнаружено тело ребёнка.
По изъятым на месте происшествия биологическим образцам назначены судебные экспертизы.
Руководитель регионального следственного управления СК России Юрий Русанов держит ход расследования уголовного дела под своим контролем.
В Чите возбудили дело из-за найденного в мусорке мёртвого младенца
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