Жертва грабителя звонил в полицию на бегу
В Улан-Удэ грабитель напал на мужчину в подъезде жилого многоквартирного дома. Преступник побил жертву и отобрал сотовый телефон.
Однако мужчине удалось выхватить свой мобильный, выбежать из подъезда и позвонить в полицию. Нападавший побежал за ним, угрожая ножом. Услышав, как потерпевший звонит в полицию, он скрылся в подъезде.
Прибывшие к месту сотрудники вневедомственной охраны осмотрели подъезд. Из-за двери квартиры на третьем этаже они услышали подозрительный шум.
Сотрудники полиции и Росгвардии убедили нападавшего открыть дверь и задержали его.
Выяснилось, что 34-летний грабитель, проживающий в соседнем доме, после нападения скрылся в квартире своей бабушки.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в Росгвардии по Бурятии.
За улан-удэнцем гнался грабитель с ножом
Происшествия, Фото:
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