За улан-удэнцем гнался грабитель с ножом

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Жертва грабителя звонил в полицию на бегу



В Улан-Удэ грабитель напал на мужчину в подъезде жилого многоквартирного дома. Преступник побил жертву и отобрал сотовый телефон.



Однако мужчине удалось выхватить свой мобильный, выбежать из подъезда и позвонить в полицию. Нападавший побежал за ним, угрожая ножом. Услышав, как потерпевший звонит в полицию, он скрылся в подъезде.



Прибывшие к месту сотрудники вневедомственной охраны осмотрели подъезд. Из-за двери квартиры на третьем этаже они услышали подозрительный шум.



Сотрудники полиции и Росгвардии убедили нападавшего открыть дверь и задержали его.



Выяснилось, что 34-летний грабитель, проживающий в соседнем доме, после нападения скрылся в квартире своей бабушки.



Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж», сообщили в Росгвардии по Бурятии.





