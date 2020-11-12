Председатель профсоюза в Братске присвоила 800 тысяч

Женщина транжирила чужие деньги два года



В Братске передано в суд уголовное дело в отношении председателя профсоюзной организации. Она обвиняется в присвоении денег в крупном размере, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



40-летняя жительница Братска обвиняется в том, что будучи председателем профсоюзной организации, два года присваивала себе взносы работников. Отчитывалась за потраченные финансы предприимчивая женщина поддельными документами.



По оценке специалистов, общая сумма ущерба от незаконных действий экс-председателя превысила 800 тысяч рублей.



Сотрудники следственных органов провели более 15 очных ставок, допросили свыше 150 жителей Иркутской области и Якутии, являющихся свидетелями. Для доказывания её вины проведено восемь судебных экспертиз, в числе которых бухгалтерские и почерковедческие.



Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Падунский районный суд Братска.

