В Улан-Удэ появятся новые камеры, фиксирующие непропуск пешеходов
С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 211 наездов на пешеходов. 30 человек погибли, ещё 191 человек получили травмы, сообщили в МВД по Бурятии.
Большая часть наездов происходит по вине водителей. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 92 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 35 ДТП они были в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 3075 пешеходов.
Госавтоинспекция провела анализ и выяснила, что самым аварийным днём для пешеходов стал вторник – 41 ДТП. Меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в воскресенье – 26 ДТП.
- Треть аварий (76 ДТП) произошли в тёмное время суток и привели к гибели 19 человек и травмированию 61 участника дорожного движения. При этом, период с 20 до 21 часа стал самым аварийным временем суток – зарегистрировано 24 ДТП с пешеходами, - сообщили в Госавтоинспекции.
В Улан-Удэ установлены 37 комплексов, которые фиксируют непредоставление преимущества в движении пешеходам. Данные камеры за 10 месяцев зафиксировали 10296 нарушений. До конца года планируется установить ещё четыре подобных комплекса, отметили в УГИБДД.
В Бурятии пешеходы чаще всего гибнут во вторник
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ появятся новые камеры, фиксирующие непропуск пешеходов
Мужчина весь день переводил деньги
Украденный телефон вор продал прохожему
Сгорела летняя кухня
На помощь водителю фуры пришли пожарные
Угонщик нанёс ущерб в 4,5 миллиона рублей
Мужчина заявил полицейским, что его якобы избили и ограбили
Медицинское заключение он купил за пять тысяч
Виновные будут привлечены к ответственности
Пьяный молодой человек упал в реку
Девушка поехала на угнанной машине к друзьям
Школьница госпитализирована в больницу
Мужчину эвакуировали спасатели
Лезшая через окно женщина хотела выяснить отношения с хозяйкой дома
Спасатели обследовали порядка 2,5 квадратных километров леса