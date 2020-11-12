В Бурятии пешеходы чаще всего гибнут во вторник

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Улан-Удэ появятся новые камеры, фиксирующие непропуск пешеходов



С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 211 наездов на пешеходов. 30 человек погибли, ещё 191 человек получили травмы, сообщили в МВД по Бурятии.



Большая часть наездов происходит по вине водителей. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 92 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 35 ДТП они были в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 3075 пешеходов.



Госавтоинспекция провела анализ и выяснила, что самым аварийным днём для пешеходов стал вторник – 41 ДТП. Меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в воскресенье – 26 ДТП.



- Треть аварий (76 ДТП) произошли в тёмное время суток и привели к гибели 19 человек и травмированию 61 участника дорожного движения. При этом, период с 20 до 21 часа стал самым аварийным временем суток – зарегистрировано 24 ДТП с пешеходами, - сообщили в Госавтоинспекции.



В Улан-Удэ установлены 37 комплексов, которые фиксируют непредоставление преимущества в движении пешеходам. Данные камеры за 10 месяцев зафиксировали 10296 нарушений. До конца года планируется установить ещё четыре подобных комплекса, отметили в УГИБДД.

