 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии пьяный водитель проехал по ноге полицейского

В Бурятии пьяный водитель проехал по ноге полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За несколько преступлений мужчину отправили в колонию 

Житель Еравнинского района Бурятии осуждён за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции, езду в нетрезвом виде и кражу.

В суде установлено, что в июне ранее неоднократно судимый мужчина украл бензин и два спиннинга у односельчанина.

В июле, будучи привлечённым к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он вновь управлял мотоциклом пьяным. Он был остановлен участковым уполномоченным полиции. Мужчина оказал неповиновение, проехал по ноге сотрудника полиции и ударил его кулаком.

Суд по совокупности преступлений, с учётом наличия у подсудимого непогашенных судимостей, назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
суд приговор прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Житель Бурятии угнал грузовик у бывшего начальника
Происшествия, 05.11.2020
Угонщик отправился к брату в соседний посёлок
Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Подростки из Бурятии ворвались в ювелирный с игрушечным пистолетом
Происшествия, 05.11.2020
Хотели «прикольнуться», а стали фигурантами уголовного дела
В Бурятии пенсионерка убила насиловавшего её сына
В Бурятии пенсионерка убила насиловавшего её сына
Происшествия, 05.11.2020
Мужчина несколько лет избивал, унижал и насиловал собственную мать
Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Пьяная жительница Бурятии обокрала родственницу
Происшествия, 05.11.2020
Она своровала вещи из дома, когда хозяйки не было
Жителю Бурятии дали условный срок за спиленные сосны
Жителю Бурятии дали условный срок за спиленные сосны
Происшествия, 05.11.2020
Вальщик леса спилил неклеймёные деревья
В Бурятии горел магазин
В Бурятии горел магазин
Происшествия, 05.11.2020
Причиной пожара стал тлеющий шлак
Забайкалец убил пожилого отца
Забайкалец убил пожилого отца
Происшествия, 05.11.2020
Он набросился на отца во время ссоры
В Бурятии горел заброшенный дом
В Бурятии горел заброшенный дом
Происшествия, 05.11.2020
Пожар произошёл в Кяхте
В Улан-Удэ отец и сын погибли во сне
В Улан-Удэ отец и сын погибли во сне
Происшествия, 05.11.2020
В МЧС раскрыли подробности трагедии в Соколе
Житель Бурятии лишился имущества, не заперев машину
Житель Бурятии лишился имущества, не заперев машину
Происшествия, 05.11.2020
Мужчина отправился покупать стройматериалы  
Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск
Парочка подростков из Бурятии сбежала в Иркутск
Происшествия, 05.11.2020
С подростками работают полицейские

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^