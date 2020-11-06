За несколько преступлений мужчину отправили в колонию
Житель Еравнинского района Бурятии осуждён за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции, езду в нетрезвом виде и кражу.
В суде установлено, что в июне ранее неоднократно судимый мужчина украл бензин и два спиннинга у односельчанина.
В июле, будучи привлечённым к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он вновь управлял мотоциклом пьяным. Он был остановлен участковым уполномоченным полиции. Мужчина оказал неповиновение, проехал по ноге сотрудника полиции и ударил его кулаком.
Суд по совокупности преступлений, с учётом наличия у подсудимого непогашенных судимостей, назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии пьяный водитель проехал по ноге полицейского
Происшествия, Фото:
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