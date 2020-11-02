В Бурятии аноним сдал полиции наркомана

Возбуждено уголовное дело



В Иволгинском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции проверил анонимное сообщение о наркотиках. Информация подтвердилась – в квартире 43-летнего жителя станции Ганзурино были пакеты и полимерный мешок с марихуаной весом более трёх килограммов, а также более килограмма дикорастущей конопли.



Гражданин нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Также у подозреваемого установлен факт потребления запрещённого вещества, в связи с чем он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе МВД о Бурятии.



Полиция напоминает: о наркопреступлениях, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.

