В Усть-Илимске сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели пешехода
Дорожный инцидент произошёл вечером 22 октября на улице Братское шоссе. 22-летний водитель иномарки сбил идущего по дороге мужчину. Он от полученных травм скончался на место происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Предварительно установлено, что 42-летний пешеход двигался по проезжей части по ходу движения транспорта. На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.
В текущем году на дорогах Иркутской области погибли 63 пешехода. Более 600 пеших участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области погиб шедший по дороге пешеход
Происшествия, Фото:
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