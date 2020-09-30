У умершего мужчины была тяжёлая форма COVID-19
В Бурятии спустя неделю зафиксирована очередная смерть больного коронавирусом. Число летальных случаев достигло 72-х. Ещё один пациент скончался накануне в стационаре по ул. Пирогова, 30а. Ему было 89 лет.
- Умер пациент 89 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции и двусторонней пневмонией. Он находился на стационарном лечении 13 суток, из них в отделении реанимации семь суток, на ИВЛ шесть суток, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии был зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть день подряд. За те шесть дней скончались сразу 11 человек.
На утро 30 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило семь тысяч, достигнув 7019 (+75 за сутки).
В Бурятии скончался 72-й больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Странная ситуация произошла в маршрутке, ехавшей из 44 квартала в центр
Родных к парню, который из войсковой части очутился на больничной койке, сейчас не пускают
Окровавленный мужчина спрятался от нападавшего в комнате
Мужчина отправлен в СИЗО
Ещё один мужчина доставлен в больницу
Женщина громила буддийскую ступу молотком
Раскалённые частицы металла попадали на балконы
Водитель добровольно отказался отдавать гаджет
Полицейские задержали его на улице
С водителя, сбившего женщину, взыскан моральный вред
Спасатели и врач добирались до пострадавшего в ДТП на квадроцикле
Спасателей вызвали школьные учителя
Суточный прирост составил почти 90 человек
Бурёнка скончалась на месте
Мужчина сбежал от полицейских с простреленной ногой