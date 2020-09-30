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В Бурятии скончался 72-й больной коронавирусом

В Бурятии скончался 72-й больной коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У умершего мужчины была тяжёлая форма COVID-19

В Бурятии спустя неделю зафиксирована очередная смерть больного коронавирусом. Число летальных случаев достигло 72-х. Ещё один пациент скончался накануне в стационаре по ул. Пирогова, 30а. Ему было 89 лет.

- Умер пациент 89 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции и двусторонней пневмонией. Он находился на стационарном лечении 13 суток, из них в отделении реанимации семь суток, на ИВЛ шесть суток, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии был зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть день подряд. За те шесть дней скончались сразу 11 человек.

На утро 30 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии превысило семь тысяч, достигнув 7019 (+75 за сутки). 
смерть коронавирус
 
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