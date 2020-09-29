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Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 7000

Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 7000
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 никак не идёт на спад

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 29 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6944. Из них по Улан-Удэ – 4139.

За сутки выявили ещё 67 заражённых коронавирусом. Из них 32 человека были обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

Заболеваемость пока держится на одном уровне. Днём ранее суточный прирост составил +68 больных, а до этого +66, +68, +68, +68, +66, +65, +66, +67, +67, +64. До этого был и вовсе всплеск заболеваемости – сразу +71 и +89 больных за сутки.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5598 человек, или 80%. В том числе накануне вылечились 63 пациента.

С начала пандемии умер 71 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии зафиксирован смертельный коронавирусный рекорд – больные умирали шесть день подряд. За шесть дней скончались сразу 11 человек.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 574 больных. На амбулаторном лечении находится ещё 701 пациент с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей снизилось с 18 до 14, их состояние удовлетворительное.

В реанимации двух ковидных стационаров и инфекционной больницы находятся 19 тяжелобольных взрослых пациентов, из них на ИВЛ – девять.

В последние дни растёт занятость коечного фонда, раньше этот показатель был на уровне 50%, сейчас вырос до 66%.

- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 912 коек, занято – 604, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 574, свободно 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,2 %, - пояснили в оперштабе.

Круг контактных лиц заражённых на сегодня составляет 2804 человек, все обследованы.

Прибывших из-за границы жителей Бурятии обязали самоизолироваться до получения результатов анализа на коронавирус.

коронавирус
 
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