В Бурятии объяснили изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой вступило в силу.
- Наши граждане в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. Согласно новым изменениям до получения результатов лабораторного исследования граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, - прокомментировал изменения руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что на сегодняшний день в республику прибыло 582 граждан, из которых обследованы 511. Люди прибыли из Турции, Южной Кореи, Армении, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Германии, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Китая, Вьетнама, и других стран.
За невыполнение данного постановления главного государственного врача в Бурятии уже составлено шесть протоколов по ст.6.3. ч.2. Данная статья предусматривает штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
Прибывших из-за границы жителей Бурятии обязали самоизолироваться
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 2019 году Байкальский государственный заповедник отметил полувековой юбилей со дня создания. За эти годы этот неповторимый природный объект стал неоценимым помощником и охранником жемчужины планеты – озера Байкал. Каковы же итоги первого года нового десятилетия в жизни заповедника?
Лейтенант из Улан-Удэ борется за звание лучшего стендап-комика
В Бурятию было направлено 150 медалей «МыВместе»
Худрук оперного Дарима Линховоин рассказала факты о легендарной постановке в лонгриде «Милан-Удэ Daily»
В столице Бурятии открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Врачей Тункинской больницы поблагодарили за помощь туристке из Иркутска
«Перед нами стоит настоящая дилемма: кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область», - высказался глава МЧС России
Возможны небольшие осадки
На ней представлены работы известного художника Юрия Мандаганова
Работы принимаются с28 сентября по 19 октября
Церемония вступления состоялась 24 сентября
На церемонии открытия Даши Жамбалову вручили удостоверение мастера спорта по универсальному бою
В них планируют обучать основам ПДД более 3 тысяч детей ежегодно
Пригородные поезда на этот маршрут вернутся только в апреле
В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал