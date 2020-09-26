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Прибывших из-за границы жителей Бурятии обязали самоизолироваться

Прибывших из-за границы жителей Бурятии обязали самоизолироваться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии объяснили изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой вступило в силу.

- Наши граждане в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. Согласно новым изменениям до получения результатов лабораторного исследования граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, - прокомментировал изменения руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что на сегодняшний день в республику прибыло 582 граждан, из которых обследованы 511. Люди прибыли из Турции, Южной Кореи, Армении, Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Германии, Узбекистана, Киргизии, Сирии, Китая, Вьетнама, и других стран.

За невыполнение данного постановления главного государственного врача в Бурятии уже составлено шесть протоколов по ст.6.3. ч.2. Данная статья предусматривает штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

коронавирус самоизоляция туристы
 
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