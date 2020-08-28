Авария произошла в тёмное время суток
Накануне, 27 августа, в Заиграевском районе Бурятии в 20.20 часов произошло смертельное ДТП.
62-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота РАВ-4», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Кижинга – Хоринск», в двух километрах от посёлка Онохой сбила 37-летнего мужчину. Это произошло вне зоны пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.
- По предварительным данным пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Также на одежде отсутствовали светоотражающие элементы, был одет во все тёмное, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За семь месяцев на дорогах республики зарегистрировано 120 наездов на пешеходов, в результате которых 15 человек погибли и 108 ранены. С начала августа произошло 26 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли пять человек и ранены 24 участника дорожного движения. Все ДТП, связанные с гибелью пешеходов, произошли вне зоны пешеходного перехода.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 августа в Селенгинском районе грузовик насмерть сбил пожилого мужчину.
В Бурятии насмерть задавили пьяного пешехода
Происшествия, Фото:
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