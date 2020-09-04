Мужчина на суде раскаялся
31-летний житель Братска предстал перед судом за повторную пьяную езду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В июне 2020 года местный житель управлял автомобилем на территории района Гидростроитель в Братске, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был лишён водительских прав за пьяную езду.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 3 месяца.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Братчанин проведёт в колонии два года за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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