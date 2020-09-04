 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

Братчанин проведёт в колонии два года за пьяную езду

Братчанин проведёт в колонии два года за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина на суде раскаялся

31-летний житель Братска предстал перед судом за повторную пьяную езду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В июне 2020 года местный житель управлял автомобилем на территории района Гидростроитель в Братске, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был лишён водительских прав за пьяную езду.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 3 месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.
колония водители алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на школы
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на школы
Происшествия, 04.09.2020
Одна из атак должна была состояться 1 сентября
Житель Бурятии попался с партией «скорости» на 13 миллионов
Житель Бурятии попался с партией «скорости» на 13 миллионов
Происшествия, 04.09.2020
Полицейские изъяли более 16 тысяч доз «синтетики». ВИДЕО
В Бурятии руководителей трёх министерств и ведомств лишат премий
В Бурятии руководителей трёх министерств и ведомств лишат премий
Происшествия, 04.09.2020
В Бурятии определят министерства и ведомства, которые внедрили противоковидные меры хуже всех
В Иркутской области грузовой поезд сбил пятиклассницу
В Иркутской области грузовой поезд сбил пятиклассницу
Происшествия, 04.09.2020
Девочка катила велосипед через переезд
На вокзале в Улан-Удэ поймали парня с марихуаной
На вокзале в Улан-Удэ поймали парня с марихуаной
Происшествия, 04.09.2020
Молодой человек приехал из Кабанского района
В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой
В Бурятии 18-летний парень обокрал отца своей знакомой
Происшествия, 04.09.2020
Кражу с банковской карты раскрыли транспортные полицейские
Шелеховчанка, проверяя информацию о кредите, потеряла 200 тысяч
Шелеховчанка, проверяя информацию о кредите, потеряла 200 тысяч
Происшествия, 04.09.2020
200 тысяч рублей сама перевела мошенникам жительница города Шелехов
В Бурятии санитарная авиация эвакуирует пациентов ежедневно
В Бурятии санитарная авиация эвакуирует пациентов ежедневно
Происшествия, 04.09.2020
В августе сотрудники медицины катастроф эвакуировали 107 пациентов
В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»
В Улан-Удэ четыре машины собрались в «паровозик»
Происшествия, 04.09.2020
Авария произошла из-за густого тумана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^