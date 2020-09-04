Братчанин проведёт в колонии два года за пьяную езду

Мужчина на суде раскаялся



31-летний житель Братска предстал перед судом за повторную пьяную езду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В июне 2020 года местный житель управлял автомобилем на территории района Гидростроитель в Братске, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был лишён водительских прав за пьяную езду.



В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 3 месяца.



Приговор суда не вступил в законную силу.

