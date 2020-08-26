Сейчас четырёхлетний малыш находится в реанимации
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 августа в селе Бырка Приаргунского района Забайкальского края бездомная собака напала на четырёхлетнего мальчика. С множественными укусами ребёнка госпитализировали в больницу.
Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следствие полагает, что чиновники Приаргунского района не приняли должных мер к отлову безнадзорных животных.
- Следователи допрашивают работников органов местного самоуправления Приаргунского района, сельского поселения «Быркинское». Изъяты и изучаются документы, регламентирующие мероприятия по отлову безнадзорных животных. По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Сейчас состояние мальчика стабильно тяжёлое, он находится в отделении реанимации.
В Забайкалье после нападения собаки на ребёнка возбудили уголовное дело
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