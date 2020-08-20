На объектах были выявлены нарушения санитарных правил
В Бурятии с 5 по 19 августа на объектах торговли и общественного питания выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и постановлений главного государственного санитарного врача по республике. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, возбуждены административные производства.
В Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе на улице Первоцветной, в котором не организован «входной фильтр» с измерением температуры тела работников. Также здесь отсутствовал запас дезинфицирующих средств, антисептиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении виновных лиц работников ресторана «Мэргэн» и двух предприятий торговли магазинов «Еда всегда» и «Фермерское подворье».
Всего за весь период мониторинговых мероприятий управлением Роспотребнадзора по РБ была приостановлена деятельность 55 предприятий общественного питания. В связи с устранением нарушений санитарных правил возобновлена деятельность 37 предприятий торговли и общепита. Сейчас остаётся приостановленной деятельность 18 предприятий общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
В Бурятии приостановлена деятельность 18 предприятий общепита
Общество, Фото:
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