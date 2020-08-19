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Улан-удэнец из-за пустяка отрубил приятелю голову и сфотографировал

Улан-удэнец из-за пустяка отрубил приятелю голову и сфотографировал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Снимок отрубленной головы убийца отправил своей бывшей сожительнице

23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве своего 36-летнего знакомого.

Жуткое преступление произошло в конце октября 2019 года из-за пустякового спора. Двое мужчин распивали спиртное и стали выяснять, заряжается ли электронный браслет лиц, сидящих на домашнем аресте.

Забегая вперёд отметим, что осуждённый имеет криминальное прошлое, он ранее привлекался к уголовной ответственности, к моменту убийства судимости были погашены. Прежние судимости также связаны с убийствами. А погибший мужчина не судим, был тихим и спокойным, характеризовался положительно.

Спор перерос в драку. Молодой человек первым ударил оппонента в грудь, тот дал сдачи, завязалась драка. Разозлившийся мужчина схватился за нож. Затем он ударил приятели в шею, отчего он сразу упал, хлынула кровь. На этом убийца не успокоился и вышел во двор за топором. Вернувшись домой, двумя ударами отделил голову от тела. Труп он сбросил в подполье, а голову положил в пакет и сфотографировал.

После убийца позвонил своей бывшей сожительнице и сказал, что убил человека. Она ему не поверила. В качестве доказательства он отправил ей в соцсети фотографию отрубленной головы.

Девушка до конца всё же не верила, но вскоре убийца пришёл к ней, показав свои окровавленные руки. Мужчина сыпал угрозами, обещая в случае чего «всех порешить».

Подруга начала задабривать его разговорами, успев позвонить брату и потом в полицию.

Молодой человек состоял на учёте в республиканском психоневрологическом диспансере, но экспертиза показала, что в момент убийства мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

- Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 9,6 лет в колонии строгого режима, - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.
убийство
 
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