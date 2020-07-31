Стаж вождения водителя всего месяц
Накануне в 102-м квартале в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал семилетний мальчик на велосипеде.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что ребёнок отделался ушибами. За рулём автомобиля был неопытный водитель со стажем вождения всего один месяц.
Фотографии с места происшествия появились в паблике «Аноним 03». Пользователь Сети весьма эмоционально высказался по поводу произошедшего. По его мнению, в ДТП виноваты все: и родители ребёнка, и водитель, и «администрация района, у которой «руки не доходят» как следует оборудовать тротуары для пешеходов».
- Дорогу недавно сделали, тротуаров как не было, так и нет, нелепые бордюры! – негодует подписчик паблика.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 62 ДТП с участием детей.
Неопытный водитель сбил ребёнка на велосипеде Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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