Незаконной миграцией занимался в том числе представитель улан-удэнского учебного центра
Управление ФСБ России по Бурятии сообщило о пресечении канала незаконной миграции.
В пресс-службе УФСБ сообщили, что одним из фигурантов дела был представитель улан-удэнского учебного центра (организация дополнительного образования). Этот центр имеет право на приём экзаменов у иностранцев о владении русским языком. Гражданин Узбекистана предложил за вознаграждение оформлять фиктивные документы о сдаче экзаменов на знание русского языка, основ истории России и законодательства РФ. Сам гражданин Узбекистана решил оставлять себе по 23 тысяч рублей с каждого «обучающего», а представителю учебного центра платить по семь тысяч рублей.
В январе 2017 года нашлись и первые желающие – двое граждан Узбекистана. Они абсолютно не знали русский язык, а тем более историю и законодательство России. Но им нужно было получить патент на работу и разрешение на временное проживание в РФ. За липовые документы они заплатили по 30 тысяч рублей каждый.
Вскоре двое организаторов были задержаны, на них возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Оба получили два года и шесть месяцев лишения свободы условно, а также штраф в 80 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
В Улан-Удэ ФСБ пресекла канал незаконной миграции
Происшествия, Фото:
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