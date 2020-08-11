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В Улан-Удэ ФСБ пресекла канал незаконной миграции

В Улан-Удэ ФСБ пресекла канал незаконной миграции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Незаконной миграцией занимался в том числе представитель улан-удэнского учебного центра

Управление ФСБ России по Бурятии сообщило о пресечении канала незаконной миграции.

В пресс-службе УФСБ сообщили, что одним из фигурантов дела был представитель улан-удэнского учебного центра (организация дополнительного образования). Этот центр имеет право на приём экзаменов у иностранцев о владении русским языком. Гражданин Узбекистана предложил за вознаграждение оформлять фиктивные документы о сдаче экзаменов на знание русского языка, основ истории России и законодательства РФ. Сам гражданин Узбекистана решил оставлять себе по 23 тысяч рублей с каждого «обучающего», а представителю учебного центра платить по семь тысяч рублей.

В январе 2017 года нашлись и первые желающие – двое граждан Узбекистана. Они абсолютно не знали русский язык, а тем более историю и законодательство России. Но им нужно было получить патент на работу и разрешение на временное проживание в РФ. За липовые документы они заплатили по 30 тысяч рублей каждый.

Вскоре двое организаторов были задержаны, на них возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Оба получили два года и шесть месяцев лишения свободы условно, а также штраф в 80 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
ФСБ незаконная миграция
 
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