После гибели ребёнка возбудили уголовное дело
Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии убило током пятилетнего ребёнка. Следователи в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства смерти.
По предварительным данным, ребёнок жил в селе Петропавловка вместе с мамой и бабушкой. В этот день мальчик находился дома с бабушкой и своими младшими братиком и сестрой. Вечером ребёнок играл во дворе дома возле хозяйственной постройки, на которой были подвешаны незащищенные электрические провода.
В процессе игры с собакой, обливая её из шланга, ребёнок попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки, лежащей на полу постройки. В результате произошло замыкание.
- При осмотре места происшествия установлено, что два года назад после произошедшего в доме пожара, в котором проживала семья малолетнего ребёнка, было отключено электроснабжение. Мать ребёнка самовольно подключилась к проходящей рядом линии электропередач. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть ребенка наступила в результате электротравмы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. В компетентные органы направлены письма для обследования условий проживания в семье других детей.
Пятилетний мальчик в Бурятии погиб из-за самовольщины матери
Происшествия, Фото:
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