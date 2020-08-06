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Пятилетний мальчик в Бурятии погиб из-за самовольщины матери

Пятилетний мальчик в Бурятии погиб из-за самовольщины матери
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После гибели ребёнка возбудили уголовное дело

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии убило током пятилетнего ребёнка. Следователи в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства смерти.

По предварительным данным, ребёнок жил в селе Петропавловка вместе с мамой и бабушкой. В этот день мальчик находился дома с бабушкой и своими младшими братиком и сестрой. Вечером ребёнок играл во дворе дома возле хозяйственной постройки, на которой были подвешаны незащищенные электрические провода.

В процессе игры с собакой, обливая её из шланга, ребёнок попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки, лежащей на полу постройки. В результате произошло замыкание.

- При осмотре места происшествия установлено, что два года назад после произошедшего в доме пожара, в котором проживала семья малолетнего ребёнка, было отключено электроснабжение. Мать ребёнка самовольно подключилась к проходящей рядом линии электропередач. По результатам проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть ребенка наступила в результате электротравмы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. В компетентные органы направлены письма для обследования условий проживания в семье других детей.
смерть удар током
 
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