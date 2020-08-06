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Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут четыре наземные группы

Пропавший в Бурятии Ан-2 ищут четыре наземные группы
Происшествия, 
Поиски по-прежнему не дают результатов

В Бурятии продолжают искать пропавший 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс», который своевременно не вышел на связь. На борту находились двое членов экипажа и четыре пассажира. Точный маршрут следования самолёта не известен. Предварительно, он совершал облет территории перед химической обработкой лесов.

Поиски самолёта ведутся в двух районах Бурятии и двух районах Иркутской области.

За сутки произведено шесть вылетов тремя вертолётами Ми-8, обследована территория Тункинского, Окинского районов Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 2100 кв. км. Ми-8 МЧС совершил три вылета, перебросил 20 человек, обследовано 700 кв.км. Ещё два самолёта Ан-2 обследовали территорию Тункинского, Окинского районов на площади 1400 кв. км.

Беспилотник минобороны России сделал два вылета, обследована территория Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 287 кв. км.

Организован поиск четырьмя сводными группами наземной группировки по четырём маршрутам. Всего задействовано 45 человек. Наземной группировкой обследовано 68 км.

Поиск результатов не дал.

За всё время состоялся 71 вылет, работали вертолёты Ми-8, Робинсон R-66 и самолёты Ан-2 и Ан-26, площадь обследованной территории составляет 25485 кв.км. Проведено восемь полётов беспилотниками. Время налёта составило 25 часов 28 минут, общая площадь 1437 кв. км. Наземной группировкой обследовано 254,5 кв. км.

Поиски продолжаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На прошлой неделе в поисках начали участвовать волонтёры, в Тунку прибыли представители отряда «Лиза Алерт» из Новосибирска, которые привезли беспилотник «Zala».

С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.

самолеты пропавшие без вести
 
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