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В Бурятии произошло 62 ДТП с детьми

В Бурятии произошло 62 ДТП с детьми
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госавтоинспекция обратилась к водителям

С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 62 ДТП с участием детей. Из них 53% - это аварии с пострадавшими детьми-пассажирами. В результате 33 таких происшествий один ребёнок погиб, а 42 получили травмы различной степени тяжести.

- В курортный сезон увеличился трафик и интенсивность движения на популярных туристических направлениях. Отправляясь на отдых с детьми, необходимо уделить особое внимание вопросу безопасной перевозки юных пассажиров, - призывают в УГИБДД по Бурятии.

Многие школьники сейчас большую часть времени проводят на улице, в том числе, катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах. Сотрудники ГИБДД призывают взрослых напомнить своим детям о соблюдении мер безопасности на дороге. С начала июля на дорогах Бурятии произошло уже 12 ДТП с участием юных пешеходов и детей-велосипедистов. 
ДТП
 
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