В Бурятии произошло 62 ДТП с детьми

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Госавтоинспекция обратилась к водителям



С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 62 ДТП с участием детей. Из них 53% - это аварии с пострадавшими детьми-пассажирами. В результате 33 таких происшествий один ребёнок погиб, а 42 получили травмы различной степени тяжести.



- В курортный сезон увеличился трафик и интенсивность движения на популярных туристических направлениях. Отправляясь на отдых с детьми, необходимо уделить особое внимание вопросу безопасной перевозки юных пассажиров, - призывают в УГИБДД по Бурятии.



Многие школьники сейчас большую часть времени проводят на улице, в том числе, катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах. Сотрудники ГИБДД призывают взрослых напомнить своим детям о соблюдении мер безопасности на дороге. С начала июля на дорогах Бурятии произошло уже 12 ДТП с участием юных пешеходов и детей-велосипедистов.

