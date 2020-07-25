Госавтоинспекция обратилась к водителям
С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 62 ДТП с участием детей. Из них 53% - это аварии с пострадавшими детьми-пассажирами. В результате 33 таких происшествий один ребёнок погиб, а 42 получили травмы различной степени тяжести.
- В курортный сезон увеличился трафик и интенсивность движения на популярных туристических направлениях. Отправляясь на отдых с детьми, необходимо уделить особое внимание вопросу безопасной перевозки юных пассажиров, - призывают в УГИБДД по Бурятии.
Многие школьники сейчас большую часть времени проводят на улице, в том числе, катаясь на велосипедах, мопедах, скутерах. Сотрудники ГИБДД призывают взрослых напомнить своим детям о соблюдении мер безопасности на дороге. С начала июля на дорогах Бурятии произошло уже 12 ДТП с участием юных пешеходов и детей-велосипедистов.
В Бурятии произошло 62 ДТП с детьми
Происшествия, Фото:
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