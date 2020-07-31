В Улан-Удэ пьяная мать едва не угробила детей в ДТП



Около 22:40 женщина-водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Бограда, не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.



Двое её детей в возрасте четырёх и двух лет были доставлены в больницу для осмотра, позже с ушибами отпущены домой. По предварительным данным, малыши были в автокресле.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03) 30 Июл 2020 в 7:02 PDT



Также в автомобиле находился супруг пострадавшей, он травм не получил. В УГИБДД отметили, что супружеская пара была в состоянии алкогольного опьянения.



Автомобиль получил значительные повреждения. Также в автомобиле находился супруг пострадавшей, он травм не получил. В УГИБДД отметили, что супружеская пара была в состоянии алкогольного опьянения.Автомобиль получил значительные повреждения.



