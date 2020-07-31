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В Улан-Удэ пьяная мать едва не угробила детей в ДТП

В Улан-Удэ пьяная мать едва не угробила детей в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Оба родителя были пьяные

Вчера вечером в Улан-Удэ пьяные супруги попали в ДТП. Вместе с ними в автомобиле находились двое маленьких детей, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Около 22:40 женщина-водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Бограда, не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Двое её детей в возрасте четырёх и двух лет были доставлены в больницу для осмотра, позже с ушибами отпущены домой. По предварительным данным, малыши были в автокресле.



Также в автомобиле находился супруг пострадавшей, он травм не получил. В УГИБДД отметили, что супружеская пара была в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль получил значительные повреждения.



Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в Мухоршибирском районе произошло ещё одно ДТП с пьяной женщиной-водителем. Она врезалась в мопед с 15-летним подростком, а с места аварии сбежала.

ДТП алкогольное опьянение
 
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