В Улан-Удэ пьяная мать едва не угробила детей в ДТП

Вчера вечером в Улан-Удэ пьяные супруги попали в ДТП. Вместе с ними в автомобиле находились двое маленьких детей, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около 22:40 женщина-водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Бограда, не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
Двое её детей в возрасте четырёх и двух лет были доставлены в больницу для осмотра, позже с ушибами отпущены домой. По предварительным данным, малыши были в автокресле.
Также в автомобиле находился супруг пострадавшей, он травм не получил. В УГИБДД отметили, что супружеская пара была в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль получил значительные повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера ночью в Мухоршибирском районе произошло ещё одно ДТП с пьяной женщиной-водителем. Она врезалась в мопед с 15-летним подростком, а с места аварии сбежала.