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В Бурятии пьяная женщина-водитель скрылась после ДТП

В Бурятии пьяная женщина-водитель скрылась после ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадал 15-летний подросток на мопеде

Вчера ночью в селе Новый Заган Мухоршибирского района ДТП устроила пьяная 44-летняя женщина-водитель «Ниссана». Она совершила столкновение с попутно движущимся мопедом «Альфа» под управлением 15-летнего подростка.

В результате ДТП учащийся девятого класса с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Водитель «Ниссана» место аварии покинула. Вскоре её нашли и задержали сотрудники ДПС. Результат освидетельствования составил 1,04 мг/л.

Также за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему соответствующего права, составлен административный материал в отношении отца пострадавшего подростка. По данной статье штрафная санкция – 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что мопед подростку купили родители в начале лета, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в Тарбагатайском районе Бурятии 15-летний подросток на мопеде сбил четырёхлетнего ребёнка.

Согласно правилам дорожного движения, права категории М можно получить только с 16 лет.

ДТП алкогольное опьянение
 
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