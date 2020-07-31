В аварии пострадал 15-летний подросток на мопеде
Вчера ночью в селе Новый Заган Мухоршибирского района ДТП устроила пьяная 44-летняя женщина-водитель «Ниссана». Она совершила столкновение с попутно движущимся мопедом «Альфа» под управлением 15-летнего подростка.
В результате ДТП учащийся девятого класса с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.
Водитель «Ниссана» место аварии покинула. Вскоре её нашли и задержали сотрудники ДПС. Результат освидетельствования составил 1,04 мг/л.
Также за передачу управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему соответствующего права, составлен административный материал в отношении отца пострадавшего подростка. По данной статье штрафная санкция – 30 тысяч рублей.
Выяснилось, что мопед подростку купили родители в начале лета, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в Тарбагатайском районе Бурятии 15-летний подросток на мопеде сбил четырёхлетнего ребёнка.
Согласно правилам дорожного движения, права категории М можно получить только с 16 лет.
В Бурятии пьяная женщина-водитель скрылась после ДТП
Происшествия, Фото:
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