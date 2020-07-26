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На трассе в Бурятии в ДТП погиб водитель перевернувшейся «Тойоты»

На трассе в Бурятии в ДТП погиб водитель перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Кабанск-инфо.24/7.
Двое пассажиров иномарки получили различные травмы

25 июля в 17:30 между сёлами Истомино и Степной Дворец в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, сообщается в группе Кабанск-инфо.24/7.

- Житель района не справился с управлением транспортного средства и совершил опрокидывание, - сообщили в районном ГИБДД.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 30-летний водитель «Toyota Crown», житель села Кабанск.

Два пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Кабанском районе в ДТП пострадали два ребёнка.
ДТП смерть
 
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