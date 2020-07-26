Двое пассажиров иномарки получили различные травмы
25 июля в 17:30 между сёлами Истомино и Степной Дворец в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, сообщается в группе Кабанск-инфо.24/7.
- Житель района не справился с управлением транспортного средства и совершил опрокидывание, - сообщили в районном ГИБДД.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 30-летний водитель «Toyota Crown», житель села Кабанск.
Два пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Кабанском районе в ДТП пострадали два ребёнка.
На трассе в Бурятии в ДТП погиб водитель перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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