 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июля

22 Июля

Популярное

Читинец, угрожая кассиру, ограбил офис микрозаймов

Происшествия, 
Мужчина забрал из кассы 53 тысячи рублей

Днём 17 июля в полицию обратилась кассир организации по выдаче микрозаймов, расположенной на улице Бабушкина в Читею Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая, потребовал передать ему деньги.

Перепуганная женщина отдала налётчику все имеющиеся в кассе наличные в сумме больше 53 тысяч рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что налётчик в момент нападения попытался скрыть своё лицо, оперативники уголовного розыска установили его личность.

- В результате проведения специальных мероприятий подозреваемый был задержан в одном из магазинов в Читинском районе и доставлен в отдел полиции. Потерпевшая сотрудница кредитной организации узнала в нём нападавшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Задержанным по подозрению в грабеже оказался ранее неоднократно судимый 47-летний житель Читинского района. Он помещён в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии отложены из-за непогоды
Поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии отложены из-за непогоды
Происшествия, 23.07.2020
Полёты могут возобновить во второй половине дня
В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»
В Бурятии пенсионер оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 23.07.2020
Мужчина вырубил сосен на 28 тысяч рублей
В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром
В Бурятии пьяная женщина-водитель прикинулась пассажиром
Происшествия, 23.07.2020
При задержании пьяная женщина переползла на заднее сидение
В Бурятии в центральной экологической зоне Байкала разрослась свалка
В Бурятии в центральной экологической зоне Байкала разрослась свалка
Происшествия, 23.07.2020
В Усть-Баргузине нет места накопления твёрдых коммунальных отходов
В Бурятии рыбаков всю ночь носило в шторм на надувной лодке
В Бурятии рыбаков всю ночь носило в шторм на надувной лодке
Происшествия, 23.07.2020
Поиски велись всю ночь в нулевую видимость
В Заиграевском районе Бурятии нашествие змей
В Заиграевском районе Бурятии нашествие змей
Происшествия, 23.07.2020
Змеиные аномалии могут быть связаны с рубками лесов
В Иркутской области пропали двое мужчин с затонувшей лодки
В Иркутской области пропали двое мужчин с затонувшей лодки
Происшествия, 23.07.2020
Лодка затонула из-за внезапной остановки двигателя, трое человек спаслись
В Бурятии медведь задрал быка возле детской площадки
В Бурятии медведь задрал быка возле детской площадки
Происшествия, 23.07.2020
Рёв умирающего быка слышала половина посёлка
Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»
Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»
Происшествия, 23.07.2020
Пропавший самолёт, на борту которого шесть людей, был в отличном состоянии
В Бурятии алкоголик воровал ради выпивки
В Бурятии алкоголик воровал ради выпивки
Происшествия, 23.07.2020
Рецидивиста отправили на пять лет в колонию
Забайкалец вырастил более 1000 кустов мака
Происшествия, 23.07.2020
Он устроил плантацию на заброшенной территории
Село в Бурятии спасли от пожара
Село в Бурятии спасли от пожара
Происшествия, 23.07.2020
Лесной пожар возник вблизи села Калёново
В Улан-Удэ возле рынка произошло ДТП с маршруткой
В Улан-Удэ возле рынка произошло ДТП с маршруткой
Происшествия, 23.07.2020
Авария произошла напротив рынка «Крестьянский»
15 выпускников в Улан-Удэ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
15 выпускников в Улан-Удэ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Происшествия, 23.07.2020
Максимальный результат показали выпускники 11 школ и гимназий

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^