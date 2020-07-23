Мужчина забрал из кассы 53 тысячи рублей
Днём 17 июля в полицию обратилась кассир организации по выдаче микрозаймов, расположенной на улице Бабушкина в Читею Женщина рассказала о том, что неизвестный мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая, потребовал передать ему деньги.
Перепуганная женщина отдала налётчику все имеющиеся в кассе наличные в сумме больше 53 тысяч рублей.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что налётчик в момент нападения попытался скрыть своё лицо, оперативники уголовного розыска установили его личность.
- В результате проведения специальных мероприятий подозреваемый был задержан в одном из магазинов в Читинском районе и доставлен в отдел полиции. Потерпевшая сотрудница кредитной организации узнала в нём нападавшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Задержанным по подозрению в грабеже оказался ранее неоднократно судимый 47-летний житель Читинского района. Он помещён в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Читинец, угрожая кассиру, ограбил офис микрозаймов
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