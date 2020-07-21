Поступок водителя «Лэнд Крузера» крайне возмутил отдыхающих
В Бурятии отдыхающие на Байкале засняли очередное нарушение. Водитель «Лэнд Крузера», чтобы спустить на воду своё плавсредство, заехал на внедорожнике прямо в озеро.
Фотография появилась в паблике «Аноним 03».
«Привет с Байкала! Вот только не всегда удается провести отдых на волне одних хороших впечатлений. Так в легкую загнали машину в Байкал эти культурные, воспитанные, заботящиеся только о себе нелюди!!!! Позор вам! И штраф по вам плачет!!! Себя в лицо узнают пади», - подписал снимок очевидец (орфография сохранена – ред.)
В комментариях часть пользователей разделила негодование: «Тварь. Ничего святого», «Нет к Байкалу уважения! Это самая чистая вода и пресная!», «Некоторые даже считают это нормой. У него небось еще на стекле наклейка «За Байкал», «Никаких заводов на Байкале не нужно, сами все загадим». Кто-то заступился за водителя, заявив, что «есть более опасные для озера факторы».
Отметим, на Байкале, как и в других реках и озёрах, запрещён подобный заезд в воду. В границах водоохранных зон запрещается также движение и стоянка автомобилей, кроме специальных транспортных средств. Исключение – дороги в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. Нарушение влечёт наложение административного штрафа: на граждан – от 3 000 до 4 500 рублей, на должностных лиц – от 8 000 до 12 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно водитель на автомобиле заехал в озеро Байкал в районе местности Сухая и вместе с приятелями устроил танцы на крыше машины. Проверку для привлечения водителя к ответственности провела полиция.
К слову, всем очевидцам можно сообщать о нарушениях в Бурприроднадзор. Материалы принимаются по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 «А»; e-mail: info@rsbpn.govrb.ru
«Горячая линия» Бурприроднадзора 8 (3012) 44-44-97.
В Бурятии водитель загнал внедорожник прямо в Байкал
Происшествия, Фото:
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