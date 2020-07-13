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В Улан-Удэ пьяный отец пытался убить двухлетнего сына

В Улан-Удэ пьяный отец пытался убить двухлетнего сына
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Матери малыша пришлось бежать от разъярённого мужчины через балкон второго этажа

Вечером 10 июля в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ доставили двухлетнего мальчика с множественными ранами головы. Ребёнка едва не убил родной отец. 33-летний мужчина задержан, он во всём признался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина живёт в 111 микрорайоне Улан-Удэ вместе с сожительницей и двухлетним сыном. 10 июля в течение дня дома мужчина употреблял спиртные напитки. Вечером, когда сожительница задремала на диване, пьяный мужчина впал в ярость из-за плача ребёнка. Он схватил мальчика за одежду и с силой швырнул в сторону тумбочки. Ребёнок, пролетев почти два метра, головой разбил стеклянную дверцу от тумбочки, после чего упал на пол.

От криков проснулась мать, она подхватила малыша и укрыла его от сожителя. Мужчина пытался с угрозами выхватить ребёнка. Затем, испугавшись, что крики женщины услышат соседи, мужчина успокоился, некоторое время продолжал употреблять спиртное и вскоре уснул.

Мать быстро обработала раны ребёнку. Затем, опасаясь разбудить пьяного сожителя, через балкон со второго этажа спустилась вниз и от соседей вызвала скорую медицинскую помощь и полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Мужчине уже предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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