Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект

«С месяц назад в лесу появился предмет который специально бы никто не привез. Мы не можем понять, что это, фото прилагаю. Может кто знает, что это?» - задал вопрос пользователь.





Житель Бурятии нашёл в лесу неизвестный объект, возможно, упавший из космоса. Находку вывезли из леса на телеге. Теперь житель задаётся вопросом, что же это, совета он спросил в паблике «Аноним 03».Подписчики активно пишут, что, вероятно, это опасный радиоактивный предмет. Сельчанину советуют держаться как можно дальше.«Это от ракеты Восток 8К72К и она с хорошим радиационным излучением . Позвоните в службу МЧС. И не подпускайте детей. В армии такие контейнеры сам видел», - поделился один из пользователей.Ему тут же возразили, что за этот месяц, наверняка уже «вся улица/деревня знатоков всё потрогала и выразила свою точку зрения».- Да, это жесть. Если это так, то новое потомство у них будет точно не в человеческом обличии, - ответил мужчина.Другие пользователи поддержали эту версию:«Композитный сосуд под давлением с оболочкой из титана (COPV) для хранения гелиевого герметика был разработан для коммерческого космического корабля. На буржуйском сайте нашел описание похожего изделия. Похоже, что с космоса прилетел бочоночек, я бы проверил на радиоактивность перед тем как близко с ним взаимодействовать».«Да, да, топливный бак со спутника, либо со спутника связи, либо еще с чего то подобного, не сгорел бедолага, обычно сгорают в атмосфере».Люди единодушны: они призывают не трогать предмет, раз есть угроза, что он радиоактивный, держаться подальше» и вызывать спецслужбы.