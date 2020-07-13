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Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект

Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Странный предмет привезли из леса на телеге 

Житель Бурятии нашёл в лесу неизвестный объект, возможно, упавший из космоса. Находку вывезли из леса на телеге. Теперь житель задаётся вопросом, что же это, совета он спросил в паблике «Аноним 03».

«С месяц назад в лесу появился предмет который специально бы никто не привез. Мы не можем понять, что это, фото прилагаю. Может кто знает, что это?» - задал вопрос пользователь.


Подписчики активно пишут, что, вероятно, это опасный радиоактивный предмет. Сельчанину советуют держаться как можно дальше.

«Это от ракеты Восток 8К72К и она с хорошим радиационным излучением . Позвоните в службу МЧС. И не подпускайте детей. В армии такие контейнеры сам видел», - поделился один из пользователей.

Ему тут же возразили, что за этот месяц, наверняка уже «вся улица/деревня знатоков всё потрогала и выразила свою точку зрения».

- Да, это жесть. Если это так, то новое потомство у них будет точно не в человеческом обличии, - ответил мужчина.

Другие пользователи поддержали эту версию:

«Композитный сосуд под давлением с оболочкой из титана (COPV) для хранения гелиевого герметика был разработан для коммерческого космического корабля. На буржуйском сайте нашел описание похожего изделия. Похоже, что с космоса прилетел бочоночек, я бы проверил на радиоактивность перед тем как близко с ним взаимодействовать».

«Да, да, топливный бак со спутника, либо со спутника связи, либо еще с чего то подобного, не сгорел бедолага, обычно сгорают в атмосфере».

Люди единодушны: они призывают не трогать предмет, раз есть угроза, что он радиоактивный, держаться подальше» и вызывать спецслужбы.
космос Лес
 
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