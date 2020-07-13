 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек

В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы покидали квартиры с помощью спасательных устройств

В Улан-Удэ по улице Сосновая сегодня ночью произошёл пожар в пятиэтажном доме. Пожарные спасли восемь человек, в том числе двух детей.

На момент прибытия пожарных горела квартира на пятом этаже. Из подъезда люди были эвакуированы по лестничному маршу с помощью специальных спасательных устройств.

- Всего в тушении были задействованы 16 человек личного состава и пять единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован спустя 16 минут после прибытия первого подразделения. В результате пожара повреждена квартира на площади 20 кв.м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Также накануне днём в подъезде многоквартирного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ горел электрический щиток.

Из задымлённого здания с помощью спасательных устройств с пятого этажа были эвакуированы пять человек, один из них ребёнок. Ещё трое жильцов были спасены из квартиры на четвёртом этаже.

Всего на месте работало шести единиц техники и 19 человек личного состава. Благодаря грамотным действиям пожарных, очаг был оперативно ликвидирован на площади 3 кв.м. Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В обоих случаях пострадавших нет.


пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пропавший 28-летний улан-удэнец найден мёртвым
Пропавший 28-летний улан-удэнец найден мёртвым
Происшествия, 13.07.2020
Перед смертью молодой человек побывал в монастыре
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
Происшествия, 13.07.2020
Тело погибшего ищут водолазы
Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект
Житель Бурятии привёз из леса, возможно, радиоактивный объект
Происшествия, 13.07.2020
Странный предмет привезли из леса на телеге
Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн
Житель Бурятии украл телефон, торт и портвейн
Происшествия, 13.07.2020
Подозреваемого в краже задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Бурятии горел брошенный владельцем автомобиль
В Бурятии горел брошенный владельцем автомобиль
Происшествия, 13.07.2020
В результате пожара уничтожена только приборная панель
В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек
В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек
Происшествия, 13.07.2020
Улан-удэнцы покидали квартиры с помощью спасательных устройств
Вахтовики из Бурятии попали в сложную ситуацию из-за СОVID-19 в Забайкалье
Вахтовики из Бурятии попали в сложную ситуацию из-за СОVID-19 в Забайкалье
Происшествия, 13.07.2020
Вопросом занялась уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова
Присяжные оправдали жителя Бурятии за взятку полицейскому
Присяжные оправдали жителя Бурятии за взятку полицейскому
Происшествия, 13.07.2020
Присяжные признали мужчину виновным в гибели приятеля, но не во взятке
Читинец обворовал увлечённую общением подругу
Читинец обворовал увлечённую общением подругу
Происшествия, 13.07.2020
Он взял её сумку, отошёл в сторону и обчистил
На Байкале подросток сорвался с обрыва
На Байкале подросток сорвался с обрыва
Происшествия, 13.07.2020
14-летний пострадавший получил серьёзные травмы
В Бурятии тушат лесные пожары в двух нацпарках
В Бурятии тушат лесные пожары в двух нацпарках
Происшествия, 13.07.2020
Пожары возникли из-за сухой грозы
Житель Бурятии совершил убийство и получил мягкое наказание
Житель Бурятии совершил убийство и получил мягкое наказание
Происшествия, 13.07.2020
Мужчина совершил убийство в состоянии аффекта
Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском
Трое мужчин пострадали в ДТП под Иркутском
Происшествия, 13.07.2020
Авария произошла на Голоустненском тракте

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^