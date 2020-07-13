В Улан-Удэ на пожарах спасли 16 человек

Улан-удэнцы покидали квартиры с помощью спасательных устройств



В Улан-Удэ по улице Сосновая сегодня ночью произошёл пожар в пятиэтажном доме. Пожарные спасли восемь человек, в том числе двух детей.



На момент прибытия пожарных горела квартира на пятом этаже. Из подъезда люди были эвакуированы по лестничному маршу с помощью специальных спасательных устройств.



- Всего в тушении были задействованы 16 человек личного состава и пять единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован спустя 16 минут после прибытия первого подразделения. В результате пожара повреждена квартира на площади 20 кв.м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



Также накануне днём в подъезде многоквартирного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ горел электрический щиток.



Из задымлённого здания с помощью спасательных устройств с пятого этажа были эвакуированы пять человек, один из них ребёнок. Ещё трое жильцов были спасены из квартиры на четвёртом этаже.



Всего на месте работало шести единиц техники и 19 человек личного состава. Благодаря грамотным действиям пожарных, очаг был оперативно ликвидирован на площади 3 кв.м. Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



В обоих случаях пострадавших нет.





