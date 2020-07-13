14-летний пострадавший получил серьёзные травмы
Вчера, 12 июля, в посёлке Большие Коты Иркутской области упал с обрыва на Байкале 14-летний подросток.
Для оказания помощи на место отправились спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Дежурная смена вышла на катере «КС-701».
- Подростку была оказана первая помощь. С открытым переломом лучевой кости правой руки, предположительно с переломом нижней челюсти и ушибом позвоночника он был транспортирован до базы и передан врачам скорой помощи в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июля 11-летняя девочка погибла на Байкале, сорвавшись с 50-метровой скалы. Трагедия произошла на стихийной и очень опасной тропе из Листвянки в Большие Коты.
На Байкале подросток сорвался с обрыва
Происшествия, Фото:
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