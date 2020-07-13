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В Бурятии возбудили дело о порче лесного фонда на 56 млн рублей

В Бурятии возбудили дело о порче лесного фонда на 56 млн рублей
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Строители участка ВСЖД незаконно добывали щебень

В Северо-Байкальском районе Бурятии природоохранная прокуратура проверила поступившую информацию о незаконной добыче полезных ископаемых на землях государственного лесного фонда в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Установлено, что в 2019 году руководитель структурного подразделения коммерческой организации, выполняющей подрядные работы при строительстве участка Восточно-Сибирской железной дороги, дал поручение произвести разработку карьера и добычу щебня без разрешительных документов на территории Северо-Байкальского лесничества.

Более того, добыча велась в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где законом прямо запрещена разведка и разработка новых месторождений.

- Нарушение должностным лицом коммерческой организации требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды при строительстве участка Восточно-Сибирской железной дороги повлекло тяжкие последствия в виде ущерба лесному фонду в размере 56,3 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Байкальской межорегиональной природоохранной прокуратуры.


В связи с этим природоохранный прокурор направил материалы проверки в органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

25 июня органы СУ СК России по Бурятии возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
нарушение правил охраны окружающей среды экология Лес
 
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