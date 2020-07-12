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В Улан-Удэ гроза привела к массовому отключению электричества

В Улан-Удэ гроза привела к массовому отключению электричества
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Свет во время ливня пропадал в самых разных частях города

Накануне, 11 июля, в Улан-Удэ прошла гроза и ливень, что привело к неприятным последствиям. В оперативной сводке по городу сообщается, что из-за «неблагоприятных метеоусловий» произошли аварийные отключения электроэнергии.

В 17:19 аварийно отключился фидер на распределительной подстанции-22. Под отключение попали жители Аршана: улицы Кедровая, Дарвина, Шевченко, Радищева, ДНТ «Аршан», ДНТ «Почтовая тройка», школа № 13, Кольцевая, Подлесная, Лермонтова, Семейная, Жарковая, Весенний проезд.

Люди оставались без электроэнергии 1,5 часа.

Ровно в то же время, в 17:19 из-за повреждения кабельной линии произошло аварийное отключение на подстанции «Западная». Это вызвало отключение электричества на Шишковке: улицы Кутузова, Водопадная, Минина, Чертенкова, Шахтовая, Заовражная, Самбуева. Циолковского. Здесь без электричества людям пришлось сидеть дольше – чуть более четырёх часов, до 21:25.

В Советском районе без электроснабжения в 17 часов остались потребители ДНТ «Джидинское». Рабочие заменили предохранители и запитали всех потребителей уже ночью. Время отключение – 7 часов 30 минут.

Также в 17:53 под аварийное отключение попали жители Стеклозавода: частично ул. Рабочая, ул. Керамическая, Новгородская, Мира. Свет пропал и в республиканском психоневрологическом диспансере, а также в детском саду №5 «Хрусталик». Ждать электричества жителям пришлось чуть менее часа.

В Октябрьском районе в 16:57 произошёл инцидент на подстанции «Сосновая». Без электричества остались потребители промзоны (улица Жердева) и частный сектор микрорайона Сосновый.

Подключение проводилось поэтапно. Спустя 39 минут энергетики запитали по нормальной схеме промзону, а также жителей улиц Жиримская, Рижская (частично), Полярная, Ялтинская. Спустя пять часов были заменены опорные изоляторы, и электроэнергию подали на улицу Братская, переулок Братский, Братский тупик, улицы Тобольская и Саянская).

В 16:57 аварийно отключился фидер подстанции «Моторостроительный завод». Без света осталась часть микрорайона Импульс и улицы Витимская. Электроснабжение восстановили спустя 39 минут.

В 17:00 из-за обрыва воздушной линии под отключение электроэнергии попали АО «Заудинский мелькомбинат», жилые малоэтажные многоквартирные дома по ул. Пищевая,4 к.1, Пищевая, 1а/2, Пищевая,3а,3б. В 22:05 энергетики отсекли аварийный участок. Время отключения составило 5 часов 5 минут.

В 17:19 также аварийно отключился фидер подстанции «Эрхирик». В результате без света остался частный сектор микрорайона Тальцы: улицы Железнодорожная и Волочаевская. Им электричество вернули спустя 1 час 15 минут. 
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