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В Иркутской области осудят виновника ДТП со «скорой»

В Иркутской области осудят виновника ДТП со «скорой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В результате аварии скончались водитель «скорой» и фельдшер

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием грузового транспортного средства и автомобиля скорой помощи. Автомобильная авария произошла 13 декабря прошлого года на участке автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе.

Как установили следователи, водитель большегруза «Вольво», следовавший в сторону Иркутска, не учёл сложный рельеф местности, в результате чего во время движения прицеп тягача вынесло на встречную полосу по которой в этот момент проезжала медицинская «Газель».

Несколькими часами ранее врачи доставили на ней в перинатальный центр беременную женщину и возвращались в Слюдянку. Шофер «скорой» попытался уйти от столкновения вправо на обочину, однако столкновения избежать не удалось. В результате произошедшего он и медработница скончались на месте происшествия. Водитель-дальнобойщик серьёзных травм не получил.

- Подозреваемый отказывался сотрудничать со следствием, заявляя, что причиной трагического происшествия являлось не нарушение им ПДД, а некачественная работа дорожных служб по устранению гололеда. Однако его доводы были опровергнуты объективными доказательствами, в том числе экспертными заключениями, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Автомобиль был полностью исправен, проезжая часть надлежащим образом почищена от снега и наледи соответствующими службами. При этом напарник задержанного дальнобойщика, проезжавший перед ним на другом грузовике, соблюдая меры безопасности, успешно прошел этот отрезок пути, не создав аварийной ситуации.

На основании этих и ряда других сведений, 35-летнему мужчине было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ, предусматривающей в качестве наказания лишение свободы на срок до 7 лет. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и находится рассмотрении в судебных органах.



Иркутская область ДТП
 
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