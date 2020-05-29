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Ангарчанина наказали за ложные показания в суде

Ангарчанина наказали за ложные показания в суде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пытался выгородить друга

Ангарский городской суд назначил штраф 36-летнему местному жителю за заведомо ложные показания.

Весной прошлого года на друга мужчины, который ранее подвергался административному наказанию, было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

- В ходе следствия и судебного заседания мужчина, желая помочь своему товарищу избежать уголовного наказания, сообщил сведения, не соответствующие действительности и противоречащие фактическим обстоятельствам дела. До начала допросов он был предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.


ложные показания
 
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