В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

На месте находки выставили оцепление



Сегодня в Улан-Удэ во время проведения земляных работ обнаружили снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Специалисты-взрывотехники установили, что это 125-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии.



На месте обнаружения выставлено оцепление сотрудниками Росгвардии и полиции.



Боеприпас будет транспортирован для дальнейшей утилизации.



