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В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд

В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На месте находки выставили оцепление

Сегодня в Улан-Удэ во время проведения земляных работ обнаружили снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Специалисты-взрывотехники установили, что это 125-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии.

На месте обнаружения выставлено оцепление сотрудниками Росгвардии и полиции.

Боеприпас будет транспортирован для дальнейшей утилизации.

снаряды Росгвардия
 
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