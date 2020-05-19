На месте находки выставили оцепление
Сегодня в Улан-Удэ во время проведения земляных работ обнаружили снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Специалисты-взрывотехники установили, что это 125-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии.
На месте обнаружения выставлено оцепление сотрудниками Росгвардии и полиции.
Боеприпас будет транспортирован для дальнейшей утилизации.
В Улан-Удэ во время земляных работ вырыли снаряд
Происшествия, Фото:
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