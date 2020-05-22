 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию

Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане опасаются вспышки коронавируса в районе

В начале мая в Бурятию стали возвращаться на каникулы курсанты из других регионов России. Как сообщал «Байкал-Daily», среди них, на 18 мая, был выявлен 31 случая заражения коронавирусом

Больные были госпитализированы в инфекционные стационары, а юноши, у которых был отрицательный результат, находятся дома под медицинским наблюдением.

Однако не все из них соблюдали режим изоляции. Об этом сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Так, по словам местных жителей, в селе Выдрино в Кабанском районе некоторые курсанты нарушили режим. Сельчане опасаются, что здесь возможна вспышка коронавируса.

- Действительно, факты нарушения режима изоляции данными курсантами имели место быть. Но надеемся, что вспышки не произойдёт. За курсантами в течение 14-ти дней мы наблюдаем, - объяснила Елена Кузьмина.

Она выразила надежду, что эти молодые люди здоровы.

коронавирус самоизоляция курсант профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Происшествия, 22.05.2020
Сельчане опасаются вспышки коронавируса в районе
В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
В Улан-Удэ вновь выросло число заражённых в РКБ
Происшествия, 22.05.2020
Заражённых коронавирусом среди медицинского персонала и пациентов поровну
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
В Бурятии у большинства заражённых коронавирусом лёгкая форма
Происшествия, 22.05.2020
Министр здравоохранения Бурятии рассказала о ситуации с COVID-19
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
В Иркутской области вандалы разгромили кладбище
Происшествия, 22.05.2020
Неизвестные осквернили несколько десятков могил
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Происшествия, 22.05.2020
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 30 человек
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Обнимающийся улан-удэнец ограбил прохожего
Происшествия, 22.05.2020
Мужчина, который якобы обознался, стащил телефон у прохожего
В Иркутской области прохожий с ножом ограбил девушку
В Иркутской области прохожий с ножом ограбил девушку
Происшествия, 22.05.2020
Он вызвался проводить девушку, а затем напал на неё
В Бурятии растёт число заражённых из очага РКБ
В Бурятии растёт число заражённых из очага РКБ
Происшествия, 22.05.2020
Большинство новых больных, выявленных за сутки, связаны с очагом в республиканской клинической больнице
В Бурятии камнями в медсестёр кидался гражданин КНР с видом на жительство
В Бурятии камнями в медсестёр кидался гражданин КНР с видом на жительство
Происшествия, 22.05.2020
Минздрав Бурятии озвучил новые подробности нападения на медсестёр

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^