Сельчане опасаются вспышки коронавируса в районе
В начале мая в Бурятию стали возвращаться на каникулы курсанты из других регионов России. Как сообщал «Байкал-Daily», среди них, на 18 мая, был выявлен 31 случая заражения коронавирусом.
Больные были госпитализированы в инфекционные стационары, а юноши, у которых был отрицательный результат, находятся дома под медицинским наблюдением.
Однако не все из них соблюдали режим изоляции. Об этом сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Так, по словам местных жителей, в селе Выдрино в Кабанском районе некоторые курсанты нарушили режим. Сельчане опасаются, что здесь возможна вспышка коронавируса.
- Действительно, факты нарушения режима изоляции данными курсантами имели место быть. Но надеемся, что вспышки не произойдёт. За курсантами в течение 14-ти дней мы наблюдаем, - объяснила Елена Кузьмина.
Она выразила надежду, что эти молодые люди здоровы.
Не все прибывшие в Бурятию курсанты соблюдали изоляцию
Происшествия, Фото:
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