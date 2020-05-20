В Улан-Удэ на дороге сильно избили водителя

Мужчина, на которого напали после дорожного конфликта, получил тяжёлые травмы головы



15 мая в Улан-Удэ на улице Дорожная, неподалёку от АЗС «Роснефть», произошла потасовка между водителями. В результате избиения мужчина оказался в больнице с серьёзными травмами.



Всё произошло около 17 часов. Потерпевший мужчина отправился на своём автомобиле «Тойота Ист» встретить жену с работы.



- Он поехал один, по дороге, говорит, его подрезали. Где-то в районе улицы Дорожная ему пришлось снова остановиться, - рассказала «Байкал-Daily» супруга потерпевшего Наталья.



Из автомобиля «Рено Логан» вышли двое мужчин, один из них был с бейсбольной битой. Они напали на водителя «Тойоты» и избили его.



- Возможно, он посигналил или фарами моргнул, не знаю. Может, в окно что-то крикнул, - говорит Наталья.



После избиения травмированный мужчина смог самостоятельно доехать до работы супруги. Наталья села за руль автомобиля и отвезла мужа в республиканскую больницу.



Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.



- У него тяжёлое состояние, черепно-мозговая травма, здоровью причинён тяжкий вред. Сейчас муж в сознании, но разговаривает очень тяжело, односложно, только ответы «да», «нет», «не знаю». Врачи говорят, что восстановится со временем, но и после трепанации черепа головные боли будут долго беспокоить. Ставится вопрос об инвалидности, - рассказала Наталья.



В МВД по Бурятии информацию о нанесении побоев мужчине подтвердили. Сейчас проводится проверка, полицейские восстанавливают полную картину произошедшего.



- Предварительно установлено, что причиной потасовки стал дорожный конфликт. Все остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства внутренних дел.



Супруга потерпевшего просит о помощи очевидцев, которые проезжали мимо в тот злополучный вечер. Семье очень нужны свидетели, а также кадры с видеорегистраторов.



Связаться с Натальей можно по телефону +79834589949

