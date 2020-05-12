Защитились от клещевого вирусного энцефалита более 21 тысячи человек
В Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний. В связи с тёплой погодой в марте зафиксирована ранняя активность степных клещей - на 14 дней раньше обычного.
На 12 мая в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 418 человек, что не превышает среднемноголетних значений.
В этом сезоне запланировано провести обработки на площади более 2000 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций.
С начала года привито против клещевого вирусного энцефалита более 21 тысячи человек, планируется привить более 70 тысяч человек.
Специалисты напоминают, что профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (2 инъекции вакцины с интервалом 1 месяц) следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
- В настоящее время в республике сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции и жители республики обязаны соблюдать правила самоизоляции и не покидать не только свои дома, но и не выезжать в лес, на речку, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В случае же присасывания клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику ЦРБ, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение Городской больницы №4 (филиал ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница») по адресу: г. Улан-Удэ, ул. М. Расковой, дом 2а. Проезд маршрутным такси №3, 4, 21, 54 до остановки «Городская больница».
В Бурятии клещи покусали уже 418 человек
Происшествия, Фото:
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